Иран попал ракетой в больницу города Беэр-Шева в Израиле

Предварительно, в результате иранской атаки по нескольким районам Израиля известно о более 60 пострадавших

Последствия удара по больнице в Беэр-Шеве (Фото: @Mdais)

Утром 19 июня Иран выпустил около 30 баллистических ракет по Израилю. Попадания зафиксированы в центре и на юге страны. В частности, пострадала больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Предварительно, жертв нет, травмы разной степени тяжести получили более 60 человек.

По оценкам Армии обороны Израиля, Иран выпустил около 30 баллистических ракет по Израилю во время утреннего нападения.

Ракеты поразили больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля, а также застройку в Холоне и Рамат-Ган в центральном Израиле.

По данным спасательной службы Magen David Adom, в результате ракетных ударов по Израилю пострадали не менее 65 человек, большинство – в центре страны.

Три человека получили серьезные ранения, двое – средней тяжести. Еще 42 человека имеют нетяжелые осколочные или взрывные ранения, а 18 граждан пострадали по дороге к укрытию.

Медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве сообщил, что ракетный удар повредил медицинский комплекс в нескольких локациях, в частности значительно повредил старый хирургический корпус, передает The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на очередную иранскую атаку по гражданскому населению.

"За гражданское население в центре страны мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране", – написал он.

Фото: Magen David Adom

Фото: Magen David Adom

Фото: Magen David Adom

MDA Update: Following missile strikes across Israel, 3 seriously injured, 2 moderately injured, 42 with shrapnel/blast injuries, and 18 hurt on route to shelters. MDA teams continue to search affected areas. pic.twitter.com/hW4lApi9ii

— Magen David Adom (@Mdais) Июнь 19, 2025