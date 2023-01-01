Иран в ходе масштабных учений испытал собственную систему ПВО "Мерсад"

Иран провел крупномасштабные военные учения "Золфагар 1401", в ходе которых сбил несколько дронов при испытании своей новой системы ПВО "Мерсад". Об этом сообщает Anadolu.

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Иранские военные отработали уничтожение целей-беспилотников в ходе крупномасштабных военных учений "Золфагар 1401".

Государственные медиа Ирана сообщили, что во время учений обнаружение, перехват и наведение на условные цели обеспечивала система противовоздушной обороны "Месрад".

Сообщается, что новая система ПВО обнаруживает цели на расстоянии 150 км, имеет высокую оперативную точность и способность поражать цели на расстоянии до 40 км.

Адмирал Хабибулла Сияри, командующий учениями, заявил, что учения также должны убедить "внерегиональные организации", включая США и Израиль, покинуть регион и оставить обеспечение региональной безопасности местным центрам влияния.

Anadolu отмечает, что учения начались после того, как официальные лица США предупредили об "альтернативах" в случае провала затянувшихся переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном.

29 декабря сообщалось, что Москва и Тегеран предварительно договорились о поставках Кремлю баллистических ракет, но Иран начал опасаться, что реализация сделки нанесет ему ущерб.

В новогоднюю ночь силы ПВО Украины сбили 45 беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.

Сергій Бережний

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