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Иран в ходе масштабных учений испытал собственную систему ПВО "Мерсад"

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 20:53
Иран в ходе масштабных учений испытал собственную систему ПВО
Иранские ракеты Золфагар-Басир и Дезфул, выставленные рядом с мечетью Мосалла по случаю годовщины ракетного удара Ирана по американской военной авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке (Фото - EPA)

Иран провел крупномасштабные военные учения "Золфагар 1401", в ходе которых сбил несколько дронов при испытании своей новой системы ПВО "Мерсад". Об этом сообщает Anadolu.

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Иранские военные отработали уничтожение целей-беспилотников в ходе крупномасштабных военных учений "Золфагар 1401".

Государственные медиа Ирана сообщили, что во время учений обнаружение, перехват и наведение на условные цели обеспечивала система противовоздушной обороны "Месрад". 

Сообщается, что новая система ПВО обнаруживает цели на расстоянии 150 км, имеет высокую оперативную точность и способность поражать цели на расстоянии до 40 км.

Адмирал Хабибулла Сияри, командующий учениями, заявил, что учения также должны убедить "внерегиональные организации", включая США и Израиль, покинуть регион и оставить обеспечение региональной безопасности местным центрам влияния.

Anadolu отмечает, что учения начались после того, как официальные лица США предупредили об "альтернативах" в случае провала затянувшихся переговоров  в Вене по ядерной сделке с Ираном.

Сергій Бережний
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Иран военные учения система пво
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