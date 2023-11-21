Иран выпустил новый дрон Shahed-238. ВСУ: Реактивный, его сложнее выявлять

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал представленную Ираном новую модификацию ударного беспилотника Shahed-238 и отметил, что она более сложна для выявления из-за ряда факторов. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас появилась информация о том, что Иран выпускает модификацию Shahed-136, который имеет реактивный двигатель и "разную радиолокационную наводку".

"Этот шахед очень реактивен. Он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой у этих государств есть", – сказал Игнат.

Он отметил, что Россия постоянно меняет тактику применения ударных БПЛА. Если раньше их запускали в дневное время, то впоследствии начали это делать именно в темное время суток, чтобы усложнить их визуальное обнаружение.

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В то же время Игнат напомнил о том, что в Украине серийно производят аналог крупного иранского беспилотника Shahed-136, "долетающих в Москва-сити".

"Хочется их иметь больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли, чтобы массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она наносит нам", – сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда эти беспилотники будут активно применяться, представитель ПС отметил, что это происходит.

"Почему вы думаете, что это не происходит? Воздушные силы не объявляют, потому что дроны сейчас применяют все. У нас в Воздушных силах есть средства, которые нам предоставили партнеры, которые мы используем по оккупированной территории Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей", – сказал он.

22 сентября 2023 года на параде в Тегеране была показана новая военная техника, в частности "беспилотник с самым большим в мире радиусом действия", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты.

27 сентября санкционное подразделение Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти компаний и двух физических лиц, причастных к производству беспилотников Shahed-136.

14 ноября сообщалось, что Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия.

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