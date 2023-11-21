Іран випустив новий дрон Shahed-238. ЗСУ: Реактивний, його складніше виявляти

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував представлену Іраном нову модифікацію ударного безпілотника Shahed-238 і зазначив, що вона складніша для виявлення через низку факторів. Про це він заявив у етері телемарафону.

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За його словами, зараз з'явилась інформація про те, що Іран випускає модифікацію Shahed-136, який має реактивний двигун і "різне радіолокаційне наведення".

"Цей шахед є дуже реактивним. Він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що Росія постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА. Якщо раніше їх запускали у денний час, то згодом почали це робити саме у темну пору доби, аби ускладнити їх візуальне виявлення.

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Водночас Ігнат нагадав про те, що в Україні серійно виготовляють аналог великого іранського безпілотника Shahed-136, які "долітають до Москва-сіті".

"Хочеться їх мати більше. Хочеться, щоб ефективніше їх застосовували, щоб масово, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб вони могли летіти на тисячі кілометрів, щоб Росії завдавати таких же болючих ударів, як вона завдає нам", – сказав він.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, коли ж ці безпілотники будуть активно застосовуватися, речник ПС зауважив, що це відбувається.

"Чому ви думаєте, що це не відбувається? Повітряні сили не оголошують, тому що дрони зараз застосовують усі. У нас у Повітряних силах є засоби, які нам надали партнери, які ми використовуємо по окупованій території Криму, Донецької, Луганської й Херсонської областей", – сказав він.

22 вересня 2023 року на параді в Тегерані було показано нову військову техніку, зокрема "безпілотник із найбільшим у світі радіусом дії", а також балістичні та гіперзвукові ракети.

27 вересня санкційний підрозділ Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти п'яти компаній і двох фізичних осіб, які причетні до виробництва безпілотників Shahed-136.

14 листопада повідомлялося, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.

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