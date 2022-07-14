Иск Украины против РФ в Международный суд ООН поддержали более 40 стран – заявление

Более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают возбуждение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида.

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В заявлении сказано, что подписавшие его страны подтверждают поддержку возбуждения Украиной в Международном суде производства против России в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Целью иска является доказательство того, что у России не было никаких законных оснований для военных действий в Украине, среди которых были необоснованные обвинения в применении геноцида.

Подписавшие заявление страны подчеркивают важность такого судебного разбирательства и вновь призывают Россию "немедленно приостановить военные операции в Украине, как это предписано Судом в его Постановлении о временных мерах от 16 марта 2022 года".

Они также напоминают, что постановления Международного суда о временных мерах имеют обязательную юридическую силу для сторон и что "невыполнение постановления Суда от 16 марта 2022 года представляет собой дальнейшее нарушение Россией своих международных обязательств".

Заявление подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, США и Европейский Союз.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине. Россия заявила, что не намерена выполнять это требование.

Международные правозащитные институты New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга независимо друг от друга пришли к выводу, что Россия в ходе вторжения в Украину нарушила Конвенцию ООН о геноциде.

14 июля на конференции в Гааге Украина выйдет с официальной инициативой о создании Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сергей Бережной

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