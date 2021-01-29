Исключение Дубинского из фракции поддержали 57% проголосовавших "слуг народа"
29.01.2021, 13:03
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Большинство из проголосовавших нардепов фракции Слуга народа поддержали исключение Александра Дубинского из фракции. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.
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Голосование идет в приложении, созданном для нардепов СН. На момент, когда позицию высказали 175 нардепов, голоса распределились так:
В данный момент не проголосовали еще 68 депутатов из фракции.
Собеседники LIGA.net во фракции рассказали, что уже начат процесс сбора подписей за каждый из вариантов.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача назвали "российским агентом". Дубинский заявил, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- Подоляк заявил ,что Зеленский и его офис не будут комментировать санкции против Дубинского.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Twitter, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
- Вчера, 28 января, Youtube заблокировал канал Дубинского.
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