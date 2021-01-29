Исключение Дубинского из фракции поддержали 57% проголосовавших "слуг народа"

Большинство из проголосовавших нардепов фракции Слуга народа поддержали исключение Александра Дубинского из фракции. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

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Голосование идет в приложении, созданном для нардепов СН. На момент, когда позицию высказали 175 нардепов, голоса распределились так:

В данный момент не проголосовали еще 68 депутатов из фракции.

Собеседники LIGA.net во фракции рассказали, что уже начат процесс сбора подписей за каждый из вариантов.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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