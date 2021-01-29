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Исключение Дубинского из фракции поддержали 57% проголосовавших "слуг народа"

29.01.2021, 13:03
Исключение Дубинского из фракции поддержали 57% проголосовавших
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Большинство из проголосовавших нардепов фракции Слуга народа поддержали исключение Александра Дубинского из фракции. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

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Голосование идет в приложении, созданном для нардепов СН. На момент, когда позицию высказали 175 нардепов, голоса распределились так:

В данный момент не проголосовали еще 68 депутатов из фракции.

Собеседники LIGA.net во фракции рассказали, что уже начат процесс сбора подписей за каждый из вариантов.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Слуга народа исключение александр дубинский

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