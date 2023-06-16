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Испания передаст Украине 24 единицы техники и мобильный госпиталь для обеспечения бригады

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 07:52
Испания передаст Украине 24 единицы техники и мобильный госпиталь для обеспечения бригады - Фото
Танк Leopard (Фото: depositphotos)

Испания передаст Украине 24 единицы техники, в том числе четыре танка Leopard 2A4. Также государство предоставит полевой военный госпиталь, способный обеспечить нужды бригады. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Испании об участии главы ведомства Маргариты Роблес в 13-м заседании формата "Рамштайн".

Отмечается, что в своем выступлении в контактной группе министр обновила перечень статуса вооружений, которые Испания отправляет Украине.

В частности, она заявила о поставке 20 единиц бронированного гусеничного транспорта, которые должны прибыть в Польшу 19 июня. Они будут добавлены к 40 уже отправленным единицам техники.

Также она сообщила о поставках четырех танков Leopard 2А4, которые были на ремонте.

Кроме этого, министр сообщила о передаче военного госпиталя Role 2 plus, который может обеспечивать потребности бригады в медицинской поддержке.

В частности, мобильный госпиталь может обеспечивать потребности в неотложной хирургии, основных стабилизационных, лабораторных и фармацевтических аспектах. Это обеспечивается 12 контейнерами военного госпиталя.

Перед его доставкой в Испании запланированы учения по работе с ним для украинских военных.

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Артём Джерипа
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