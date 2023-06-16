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Іспанія передасть Україні 24 одиниці техніки та мобільний шпиталь для забезпечення бригади

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 07:52
Іспанія передасть Україні 24 одиниці техніки та мобільний шпиталь для забезпечення бригади - Фото
Танк Leopard (Фото: depositphotos)

Іспанія передасть Україні 24 одиниці техніки, зокрема чотири танки Leopard 2A4. Також держава надасть польовий військовий шпиталь, здатний забезпечити потреби бригади. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Іспанії щодо участі очільниці відомства Маргарити Роблес у 13-му засіданні формату "Рамштайн".

Зазначається, що у своєму виступі в контактній групі пані міністр оновила перелік статусу озброєнь, які Іспанія надсилає Україні.

Зокрема, вона заявила щодо постачання 20 одиниць броньованого гусеничного транспорту, які мають прибути до Польщі 19 червня. Вони будуть додані до 40 вже відправлених одиниць техніки.

Також вона повідомила про постачання чотирьох танків Leopard 2А4, які були на ремонті.

Окрім цього пані міністр повідомила про передання військового госпіталю Role 2 plus, який може забезпечувати потреби бригади у медичній підтримці.

Зокрема, мобільний госпіталь може задовольняти потреби у невідкладній хірургії, основних стабілізаційних, лабораторних та фармацевтичних аспектах. Це забезпечується 12 контейнерами військового шпиталю.

Перед його доставленням  в Іспанії заплановані навчання щодо роботи з ним для українських військових.

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Артем Джеріпа
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