Источник: агенты ГУР обесточили российские военные объекты в Кенигсберге – видео

Убытки для России в результате диверсии составляют почти $5 млн.

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

Агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили атаку на промышленную электроподстанцию города Кенигсберг (рус. "Калининград"), в результате чего были обесточены российские военные и оборонные объекты. Об этом сообщили собеседники в украинской разведке.

Атака произошла 14 июня около 04:00.

По данным собеседников LIGA.net, агенты украинской разведки слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем подожгли объект. После этого возник пожар, который существенно повредил электроподстанцию.

В результате действий агентов ГУР были полностью прекращены поставки электроэнергии к потребителям, в частности, к объектам российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил России, расположенных в районе осуществления операции.

"Мы в который раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, вовлеченное в войну против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения", – подчеркнули собеседники в ГУР.

По их данным, ущерб для России в результате диверсии составляет почти $5 млн.