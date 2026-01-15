Источник в "слугах" отрицает кризис после подозрения Тимошенко: У нас 226 голосов давно не было

Собеседник LIGA.net из президентской фракции заявил, что обнародование пленок НАБУ вряд ли изменит работу парламента

Ситуация с подозрением главе фракции Батькивщина Юлии Тимошенко не повлечет кризис в украинском парламенте, а у Слуги народа уже давно нет достаточного количества голосов для принятия решений. Об этом для текста LIGA.net заявил народный депутат из СН, который общался на условиях анонимности.

Он утверждает, что работа Верховной Рады вряд ли изменится после обнародования пленок Национального антикоррупционного бюро и что не будет парламентского кризиса из-за необходимости постоянно искать голоса.

По словам нардепа, голоса начали искать еще длительное время назад, а избранники от Батькивщины поддерживали решения президентской фракции "когда хотели".

"Мы и так постоянно искали голоса. У нас 226 голосов давно не было. У нас все партнеры ситуативные", – сказал собеседник LIGA.net.

Он добавил, что "слуги" каждый раз договариваются с партнерами, а затем закрепляют это на согласительном совете.

Однако нардеп признал, что такой подход также не всегда срабатывает.

"Дальше легко не будет, хотя и раньше легко не было. Но работаем, что делать", – подытожил он.