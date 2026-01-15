Джерело у "слугах" заперечує кризу після підозри Тимошенко: У нас 226 голосів давно не було
Ситуація з підозрою очільниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко не спричинить кризи в українському парламенті, а Слуга народу вже давно не мала достатньої кількості голосів для ухвалення рішень. Про це для тексту LIGA.net заявив народний депутат зі СН, який спілкувався на умовах анонімності.
Він стверджує, що робота Верховної Ради навряд чи зміниться після оприлюднення плівок Національного антикорупційного бюро і що не буде парламентської кризи через необхідність постійно шукати голоси.
За словами нардепа, голоси почали шукати ще тривалий час тому, а обранці від Батьківщини підтримували рішення президентської фракції "коли хотіли".
"Ми й так постійно шукали голоси. У нас 226 голосів давно не було. У нас усі партнери ситуативні", – сказав співбесідник LIGA.net.
Він додав, що "слуги" щоразу домовляються з партнерами, а потім закріплюють це на погоджувальній раді.
Однак нардеп визнав, що такий підхід також не завжди спрацьовує.
"Далі легко не буде, хоча й раніше легко не було. Але працюємо, що робити", – підсумував він.
- НАБУ і САП оголосили Тимошенко підозру у пропозиції хабарів нардепам з інших фракцій за голосування. Зокрема, правоохоронці опублікували "прослушку" з, як стверджується, політикинею. Вона ж називає це "політичним замовленням" проти неї.
- Перед цим співрозмовник LIGA.net зі "слуг", коментуючи те, що Рада не змогла з першого разу ухвалити нові призначення міністрів, стверджував, що завдяки своїм голосуванням Батьківщина хотіла отримати від СН якісь кадрові призначення.
Коментарі (0)