Джерело у "слугах" заперечує кризу після підозри Тимошенко: У нас 226 голосів давно не було

Співрозмовник LIGA.net з президентської фракції заявив, що оприлюднення плівок НАБУ навряд чи змінить роботу парламенту

Ситуація з підозрою очільниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко не спричинить кризи в українському парламенті, а Слуга народу вже давно не мала достатньої кількості голосів для ухвалення рішень. Про це для тексту LIGA.net заявив народний депутат зі СН, який спілкувався на умовах анонімності.

Він стверджує, що робота Верховної Ради навряд чи зміниться після оприлюднення плівок Національного антикорупційного бюро і що не буде парламентської кризи через необхідність постійно шукати голоси.

За словами нардепа, голоси почали шукати ще тривалий час тому, а обранці від Батьківщини підтримували рішення президентської фракції "коли хотіли".

"Ми й так постійно шукали голоси. У нас 226 голосів давно не було. У нас усі партнери ситуативні", – сказав співбесідник LIGA.net.

Він додав, що "слуги" щоразу домовляються з партнерами, а потім закріплюють це на погоджувальній раді.

Однак нардеп визнав, що такий підхід також не завжди спрацьовує.

"Далі легко не буде, хоча й раніше легко не було. Але працюємо, що робити", – підсумував він.