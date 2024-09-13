Историк Снайдер: Трамп ближе к Путину и миру фантазий. Он плох для всемирной демократии

Трамп, по словам историка, есть "кто-то, кто в конечном итоге верит, что все касается его лично"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Потенциальный приход к власти кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа будет угрожать демократии по всему миру. Такое мнение в интервью LIGA.net на YouTube высказал американский историк Тимоти Снайдер.

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"Демократия – это система, которая лучше, чем авторитаризм. Я считаю, что нам должно быть позволено выбирать собственных правителей. Я не думаю, что люди, которые проигрывают выборы, врут об этом и используют насилие, должны возвращаться к власти", – сказал он, добавив, что говорит именно о Трампе.

По мнению Снайдера, республиканец-кандидат является человеком, который "ближе к Путину, ближе к миру трансакционализма и фантазий".

Трамп, по словам историка, есть "кто-то, кто в конечном итоге верит, что все касается его лично, а остальной мир просто существует, чтобы придавать ему истории о прошлом, благодаря которым он может манипулировать людьми".

"В этом он чуть-чуть похож на Путина. Если Трамп придет к власти, это будет плохо для демократии во всем мире", – подытожил Снайдер.

11 сентября 2024 года на дебатах с Камалой Харрис Трамп сказал, что США заинтересованы в окончании войны в Украине. В то же время, он не сказал, хочет ли победы Украины.

Камала Харрис прокомментировала заявление Трампа об "окончании войны через 24 часа". Она считает, что ее оппонент может просто сдаться.

12 сентября кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким может быть потенциальный "мирный план" Трампа. Он предполагает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО

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