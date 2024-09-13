Історик Снайдер: Трамп ближчий до Путіна та світу фантазій. Він поганий для демократії

Трамп, за словами історика, є "кимось, хто у кінцевому підсумку вірить, що все стосується його особисто"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Потенційний прихід до влади кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа загрожуватиме демократії у всьому світі. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net на YouTube висловив американський історик Тімоті Снайдер.

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"Демократія – це краща система, ніж авторитаризм. Я вважаю, що нам має бути дозволено обирати власних правителів. Я не думаю, що люди, які програють вибори, брешуть про це і використовують насильство, повинні повертатися до влади", – сказав він, додавши, що говорить саме за Трампа.

На думку Снайдера, республіканець-кандидат є людиною, яка "ближче до Путіна, ближче до світу трансакціоналізму та фантазій".

Трамп, за словами історика, є "кимось, хто у кінцевому підсумку вірить, що все стосується його особисто, а решта світу просто існує, щоб надавати йому історії про минуле, завдяки яким він може маніпулювати людьми".

"У цьому він трохи схожий на Путіна. Якщо Трамп прийде до влади, це буде погано для демократії у всьому світі", – підсумував Снайдер.

11 вересня 2024 року на дебатах з Камалою Гарріс Трамп сказав, що США зацікавлені у закінченні війни в Україні. Водночас він не сказав, чи хоче перемоги України.

Камала Гарріс прокоментувала заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години". Вона вважає, що її опонент може просто здатися.

12 вересня кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс розповів, яким може бути потенційний "мирний план" Трампа. Він передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу до НАТО

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