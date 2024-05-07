Италия дает Украине оружие для использования в пределах ее границ – глава МИД страны

Антонио Таяни отметил, что Италия выступает против отправки войск стран НАТО в Украину

Антонио Таяни (Фото: EPA)

Оружие, поставляемое Италией в Украину, будет использоваться только внутри страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, цитирует издание ANSA.

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"Все военные средства, которые мы присылаем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за ее пределами", — подчеркнул Таяни.

Также глава МИД прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян", — отметил Таяни.

4 мая министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что предложения Макрона по гипотетическому введению западных войск в Украину "спровоцировали бы дальнейшую эскалацию". По его словам, итальянские солдаты при любых условиях не могут быть вовлечены в войну в Украине. В то же время он подчеркнул, что Рим готов помогать Киеву любыми другими способами.

3 мая Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Великобританией, для нанесения ударов по целям внутри России.

В то же время он считает, что отправка войск стран НАТО в Украину может повлечь за собой эскалацию.

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