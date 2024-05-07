Италия дает Украине оружие для использования в пределах ее границ – глава МИД страны
Оружие, поставляемое Италией в Украину, будет использоваться только внутри страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, цитирует издание ANSA.
"Все военные средства, которые мы присылаем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за ее пределами", — подчеркнул Таяни.
Также глава МИД прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину.
"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян", — отметил Таяни.
4 мая министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что предложения Макрона по гипотетическому введению западных войск в Украину "спровоцировали бы дальнейшую эскалацию". По его словам, итальянские солдаты при любых условиях не могут быть вовлечены в войну в Украине. В то же время он подчеркнул, что Рим готов помогать Киеву любыми другими способами.
- 3 мая Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Великобританией, для нанесения ударов по целям внутри России.
- В то же время он считает, что отправка войск стран НАТО в Украину может повлечь за собой эскалацию.
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