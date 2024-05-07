Італія надає Україні зброю для використання в межах її кордонів – глава МЗС країни

Антоніо Таяні зазначив, що Італія виступає проти відправлення військ країн НАТО до України

Антоніо Таяні (Фото: EPA)

Зброя, яку Італія постачає України, буде використовуватися тільки всередині країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, цитує видання ANSA.

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"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за її межами", – наголосив Таяні.

Також глава МЗС прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО до України.

"Рішення НАТО ухвалює НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", – зазначив Таяні.

4 травня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що пропозиції Макрона щодо гіпотетичного введення західних військ в Україну "спровокували б подальшу ескалацію". За його словами, італійські солдати за будь-яких умов не можуть бути залучені у війну в Україні. Водночас він наголосив, що Рим готовий допомагати Києву будь-якими іншими способами.

3 травня Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Великою Британією, для завдання ударів по цілях всередині Росії.

Водночас він вважає, що відправлення військ країн НАТО до України може спричинити ескалацію.

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