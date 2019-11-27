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Иванисов не учился в вузах, которые указал в автобиографиях - СМИ

Иванисов не учился в вузах, которые указал в автобиографиях - СМИ - Фото
Роман Иванисов (Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu)
27.11.2019, 14:28

Ранее Иванисова после скандала с судимостью за изнасилование исключили из партии и фракции Слуги народа

Журналисты издания Четвертая власть выяснили, что народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов не учился в университетах, которые указаны в его автобиографиях.

В двух разных автобиографиях Иванисова (опубликованной на сайте Ровенского облсовета и полученной изданием от партии Слуга народа в ответ на запрос) указаны разные высшие учебные заведения, которые якобы заканчивал депутат - Запорожский национальный университет и Бердянский университет менеджмента и бизнеса.

Журналисты направили информационные запросы в оба вуза – и в Запорожье, и в Бердянске ответили, что Иванисов у них не учился.

  • 19 ноября в СМИ появилась информация, что Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по двум статьям об изнасиловании. На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.
  • Депутат сначала пытался опровергать эту информацию.
  • 21 ноября информацию о судимости Иванисова подтвердили в суде.
  • 25 ноября депутата исключили из партии и из фракции Слуги народа.

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Слуга народа образование вуз Роман Иванисов
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