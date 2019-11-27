Иванисов не учился в вузах, которые указал в автобиографиях - СМИ

Роман Иванисов (Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu)

Журналисты издания Четвертая власть выяснили, что народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов не учился в университетах, которые указаны в его автобиографиях.

В двух разных автобиографиях Иванисова (опубликованной на сайте Ровенского облсовета и полученной изданием от партии Слуга народа в ответ на запрос) указаны разные высшие учебные заведения, которые якобы заканчивал депутат - Запорожский национальный университет и Бердянский университет менеджмента и бизнеса.

Журналисты направили информационные запросы в оба вуза – и в Запорожье, и в Бердянске ответили, что Иванисов у них не учился.