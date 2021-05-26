Из Газы эвакуировали 109 украинцев: операцию переносили дважды

Граждан Украины, находившихся в секторе Газа, успешно эвакуировали. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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По его словам, сейчас 109 украинцев находятся в Каире и скоро вылетят в Киев.

Министр также сообщил, что операция по эвакуации переносилась дважды. Потребовались "безумные усилия" для обеспечения безопасного коридора.

Кулеба также подчеркнул, что Украина одной из первых вывезла из Газы граждан сразу трех стран. Вместе с украинцами эвакуировали 13 человек из Молдовы и четырех – из Болгарии.

СПРАВКА. Эскалация в Газе началась в первых числах мая 2021-го. Поводом стало то, что суд в Израиле постановил: в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Эскалация в Газе началась в первых числах мая 2021-го. Поводом стало то, что суд в Израиле постановил: в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах у арабских семей, проживающих там десятки лет, изымут часть домов и отдадут их еврейским поселенцам. Позиция суда состоит в том, что до 1948-го они принадлежали этим израильским семьям. Палестинцы начали возмущаться , и с 10 по 17 мая радикалы из Газы запустили около тысячи ракет по Израилю. ВВС Израиля в ответ нанесли более сотни ударов по сектору. По данным ВОЗ на 21 мая, погибли 258 палестинцев. С израильской стороны – не менее 12 жертв.

15 мая 2021-го спикер МИД Олег Николенко сообщил, что желание покинуть сектор Газа высказали 120 украинцев.

21 мая в МИД назвали уже новые цифры - в Украину хотят вернуться около 140 граждан, а также просят помощи иностранцы.

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Оксана Житнюк

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