МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа
15.05.2021, 19:42
Фото: ЕРА
МИД работает над эвакуацией украинцев из сектора Газа. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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По словам Николенко, желание покинуть сектор Газа высказали 120 украинцев.
Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации работает над возможными маршрутами репатриации.
Ситуация держится на особом контроле МИД, подчеркнул Николенко.
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
- Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.
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