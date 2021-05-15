МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа

МИД работает над эвакуацией украинцев из сектора Газа. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Николенко, желание покинуть сектор Газа высказали 120 украинцев.

Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации работает над возможными маршрутами репатриации.

Ситуация держится на особом контроле МИД, подчеркнул Николенко.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.

Денис Юдин , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.