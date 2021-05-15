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МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа

15.05.2021, 19:42
МИД готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа - Фото
Фото: ЕРА

МИД работает над эвакуацией украинцев из сектора Газа. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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По словам Николенко, желание покинуть сектор Газа высказали 120 украинцев.

Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации работает над возможными маршрутами репатриации.

Ситуация держится на особом контроле МИД, подчеркнул Николенко.

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Вчера, 14 мая, Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
  • Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ.  В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.
Денис Юдин, Владислав Сердюк
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МИД эвакуация сектор газа репатриация олег николенко
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