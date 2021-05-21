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140 украинцев хотят покинуть Газу. Украина также поможет вывезти иностранцев

21.05.2021, 20:15
140 украинцев хотят покинуть Газу. Украина также поможет вывезти иностранцев - Фото
Западный берег реки Иордан (Фото: EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN)

Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа – в Украину хотят вернуться около 140 граждан, а также просят помощи иностранцы. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан.

В то же время, сообщил Николенко, по достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня появилась надежда в ближайшее время начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта.

"Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", – сказал спикер МИД.

По его словам, в настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это – женщины и дети, которые живут в секторе Газа.

Спикер МИД рассказал, что несколько правительств иностранных государств обратились к Украине с просьбой вывезти и их граждан.

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", – сказал Николенко.

В МИД подчеркнули, что сейчас важно, чтобы украинцы в секторе Газа четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД.

  • 10 мая началась новая эскалация конфликта между Палестиной и Израилем.
  • 13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника с задачей – погасить конфликт между Израилем и Палестиной.
  • Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило 20 мая, что за время эскалации в Газе были убиты по меньшей мере 232 человека. В Израиле погибли 12 человек.
  • 20 мая кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил решение о прекращении огня в секторе Газа.

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Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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Израиль МИД эвакуация сектор газа
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