140 украинцев хотят покинуть Газу. Украина также поможет вывезти иностранцев

Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа – в Украину хотят вернуться около 140 граждан, а также просят помощи иностранцы. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан.

В то же время, сообщил Николенко, по достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня появилась надежда в ближайшее время начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта.

"Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", – сказал спикер МИД.

По его словам, в настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это – женщины и дети, которые живут в секторе Газа.

Спикер МИД рассказал, что несколько правительств иностранных государств обратились к Украине с просьбой вывезти и их граждан.

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", – сказал Николенко.

В МИД подчеркнули, что сейчас важно, чтобы украинцы в секторе Газа четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД.

10 мая началась новая эскалация конфликта между Палестиной и Израилем.

13 мая администрация Байдена направила на Ближний Восток спецпосланника с задачей – погасить конфликт между Израилем и Палестиной.

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило 20 мая, что за время эскалации в Газе были убиты по меньшей мере 232 человека. В Израиле погибли 12 человек.

20 мая кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил решение о прекращении огня в секторе Газа.

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Наталия Медведева , Владислав Сердюк

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