В Иерусалиме вспыхнули новые беспорядки – полицию забросали коктейлями Молотова: видео

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, в ходе которых палестинцы забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации СМИ, 15 палестинцев были ранены резиновыми пулями и осколками светошумовых гранат. Как отмечает издание, они собрались на Храмовой горе, чтобы отпраздновать то, что ХАМАС называет "победой над Израилем,". Ранее, вчера вечером, было введено прекращение огня между Газой и Израилем после 11 дней боев.

Также вспыхнули столкновения в районе Дамасских ворот, на видео видно, как израильские силы безопасности применяют слезоточивый газ.

The Times of Israel пишет, что силовики вошли на территорию мечети Аль-Акса после того, как мятежники забросали их камнями изнутри.

#UPDATE Fresh clashes between Palestinians and Israeli police broke out at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on Friday, in the latest unrest at the sensitive religious site, AFP journalists and police said pic.twitter.com/LDHiZoty6S