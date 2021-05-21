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В Иерусалиме вспыхнули новые беспорядки – полицию забросали коктейлями Молотова: видео

21.05.2021, 15:19
В Иерусалиме вспыхнули новые беспорядки – полицию забросали коктейлями Молотова: видео - Фото
В Иерусалиме произошли стычки между полицией и палестинцами (Фото - EPA - Abir Sultan)

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, в ходе которых палестинцы забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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По информации СМИ, 15 палестинцев были ранены резиновыми пулями и осколками светошумовых гранат. Как отмечает издание, они собрались на Храмовой горе, чтобы отпраздновать то, что ХАМАС называет "победой над Израилем,". Ранее, вчера вечером, было введено прекращение огня между Газой и Израилем после 11 дней боев.

Также вспыхнули столкновения в районе Дамасских ворот, на видео видно, как израильские силы безопасности применяют слезоточивый газ.

The Times of Israel пишет, что силовики вошли на территорию мечети Аль-Акса после того, как мятежники забросали их камнями изнутри.

СПРАВКА. Новая эскалация Палестина-Израиль началась со стычек палестинцев с силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948-го. Начались стычки израильских арабов и евреев. Из Газы по Израилю запущено уже >3700 ракет (до 540 из них упали в самом секторе). Армия в ответ нанесла ~1000 ударов по сектору. Разрушены >130 зданий, >320 квартир и домов повреждены. Погибли >220 палестинцев и около 10 израильтян.

Станислав Стороженко
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Израиль Иерусалим протесты Палестина столкновения
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