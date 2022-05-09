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Из Херсона выехала почти половина жителей, из области — каждый пятый — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 23:26
Из Херсона выехала почти половина жителей, из области — каждый пятый — глава ОВА - Фото
Геннадий Лагута (скриншот с видео)

Территорию временно оккупированной Херсонской области покинул каждый пятый житель, несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

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По его словам, предварительные подсчеты показали, что с марта из Херсона выехало около 45% жителей, из области – каждый пятый.

"Это катастрофическая цифра", – отметил Лагута.

По его словам, российские оккупанты грабят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители вынуждены покидать свои дома.

Он рассказал, что россияне не разрешали делать официальных "зеленых коридоров", поэтому люди, рискуя жизнью, выезжали самостоятельно, организуясь в колонны. В селах, по словам Лагуты, люди шли пешком, ехали на велосипедах, плыли через реку.

Большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.

Читайте также: Херсон. Россияне ищут квартиры выехавших украинцев: заселять своих военных и агентов – ГУР

Вадим Ребрина
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Херсон
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