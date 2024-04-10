Из-под руин в Константиновке спасатели изъяли тела двух погибших, среди них ребенок – фото

9 апреля российская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение

Фото: Telegram

В Константиновке Донецкой области из-под завалов на месте авиаудара 9 апреля достали двух погибших, среди которых ребенок, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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10 апреля чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины и мальчика. 9 апреля спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора и изъяли тело погибшего мужчины.

Сейчас аварийно-спасательные работы завершены, сообщили в ГСЧС.

Вчера российская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

8 апреля Россия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье и сбросила КАБы на Белополье в Сумской области.

В тот же день россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтавской области. В результате атаки погиб один человек, еще более 10 получили ранения.

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