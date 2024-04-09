Росія вгатила по Чернігівській області і Костянтинівці на Донбасі: є загиблі – фото

На місцях влучань працюють поліціянти, рятувальники та інші профільні служби

Наслідки удару по Костянтинівці (Фото: ДСНС Донецької області)

Вдень 9 квітня Росія вдарила по місту Семенівка Чернігівської області, в результаті чого є загибла, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. Також Росія завдала авіаційного удару по Костянтинівці, в результаті чого загинув чоловік, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За даними Чауса, росіяни обстріляли Семенівку з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки загинула жінка.

У поліції Чернігівської області повідомили, що ще один місцевий мешканець отримав поранення. Є пошкодження близько 10 будівель.

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

За інформацією Філашкіна, внаслідок авіаудару по житлових будинках у Костянтинівці загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще дві людини — триває пошукова операція.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що всього авіабомбою пошкоджено 27 будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.

У Нацполіції Донецької області уточнили, що внаслідок удару по Костянтинівці загинув чоловік 1964 року народження.

Донецька ОВА

Донецька ОВА

ДСНС Донецької області

Донецька ОВА

8 квітня Росія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі та скинула КАБи на Білопілля в Сумській області.

Того ж дня росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Полтавській області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 10 отримали поранення.

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