Россия ударила по Черниговской области и Константиновке на Донбассе: есть погибшие – фото
Днем 9 апреля Россия ударила по городу Семеновка Черниговской области, в результате чего есть погибшая, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Также Россия нанесла авиационный удар по Константиновке, в результате чего погиб мужчина, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По данным Чауса, россияне обстреляли Семеновку из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибла женщина.
В полиции Черниговской области сообщили, что еще один местный житель получил ранения. Есть повреждения около 10 строений.
По информации Филашкина, в результате авиаудара по жилым домам в Константиновке погиб один человек, еще трое получили ранения. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще два человека — идет поисковая операция.
Глава Донецкой ОВА отметил, что всего авиабомбой повреждено 27 домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и админздание.
В Нацполиции Донецкой области уточнили, что в результате удара по Константиновке погиб мужчина 1964 года рождения.
- 8 апреля Россия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье и сбросила КАБы на Белополье в Сумской области.
- В тот же день россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтавской области. В результате атаки погиб один человек, еще более 10 получили ранения.
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