Россия ударила по Черниговской области и Константиновке на Донбассе: есть погибшие – фото

На местах попаданий работают полицейские, спасатели и другие профильные службы

Последствия удара по Константиновке (Фото: ГСЧС Донецкой области)

Днем 9 апреля Россия ударила по городу Семеновка Черниговской области, в результате чего есть погибшая, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Также Россия нанесла авиационный удар по Константиновке, в результате чего погиб мужчина, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По данным Чауса, россияне обстреляли Семеновку из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибла женщина.

В полиции Черниговской области сообщили, что еще один местный житель получил ранения. Есть повреждения около 10 строений.

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

По информации Филашкина, в результате авиаудара по жилым домам в Константиновке погиб один человек, еще трое получили ранения. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще два человека — идет поисковая операция.

Глава Донецкой ОВА отметил, что всего авиабомбой повреждено 27 домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и админздание.

В Нацполиции Донецкой области уточнили, что в результате удара по Константиновке погиб мужчина 1964 года рождения.

Донецкая ОВА

Донецкая ОВА

ГСЧС Донецкой области

Донецкая ОВА

8 апреля Россия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье и сбросила КАБы на Белополье в Сумской области.

В тот же день россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтавской области. В результате атаки погиб один человек, еще более 10 получили ранения.

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