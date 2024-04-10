З-під завалів у Костянтинівці рятувальники вилучили тіла двох загиблих, серед них дитина – фото

9 квітня російська авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування

Фото: Telegram

У Костянтинівці на Донеччині з-під завалів на місці авіаудару 9 квітня дістали двох загиблих, серед яких дитина, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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10 квітня надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки та хлопчика. 9 квітня рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло загиблого чоловіка.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомили в ДСНС.

Вчора російська авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

8 квітня Росія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі та скинула КАБи на Білопілля в Сумській області.

Того ж дня росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Полтавській області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 10 отримали поранення.

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