З-під завалів у Костянтинівці рятувальники вилучили тіла двох загиблих, серед них дитина – фото
У Костянтинівці на Донеччині з-під завалів на місці авіаудару 9 квітня дістали двох загиблих, серед яких дитина, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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10 квітня надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки та хлопчика. 9 квітня рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло загиблого чоловіка.
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомили в ДСНС.
Вчора російська авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування.
- 8 квітня Росія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі та скинула КАБи на Білопілля в Сумській області.
- Того ж дня росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Полтавській області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 10 отримали поранення.
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