Из-за движения фронта количество эвакуированных в июле увеличилось вдвое – Укрзалізниця
В июле Укрзалізниця перевезла в эвакуационных поездах в два раза больше пассажиров, чем в среднем за любой другой месяц с начала 2025 года. Об этом сообщили в кампании.
В целом, в июле было эвакуировано 1239 жителей прифронтовых зон. Для сравнения, в среднем с января по июнь Укрзалізниця перевозила около 550 пассажиров, а всего за первое полугодие было эвакуировано 3286 человек.
"К сожалению, фронт продолжает приближаться к мирным городам, поэтому увеличилось количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской области (в три раза по сравнению с июнем) и Запорожской области (почти вдвое)", – сообщили в пресс-службе перевозчика.
Также активно выезжали жители Харьковской, Сумской и Херсонской областей.
В основном среди пассажиров эвакуационных рейсов были люди с инвалидностью, пожилые люди и семьи с детьми.
- По состоянию на 24 июля Херсонской и Донецкой областях расширили зоны эвакуации. В Донецкой области планируется эвакуировать в безопасные места более 900 детей.
- 27 июля из отдельных районов Днепропетровской области, где ведутся боевые действия, с апреля 2025 года было принудительно эвакуировано около 1500 детей.
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