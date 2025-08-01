Из-за движения фронта количество эвакуированных в июле увеличилось вдвое – Укрзалізниця

Чаще всего украинцы выезжали из Днепропетровской и Запорожской областей

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

В июле Укрзалізниця перевезла в эвакуационных поездах в два раза больше пассажиров, чем в среднем за любой другой месяц с начала 2025 года. Об этом сообщили в кампании.

В целом, в июле было эвакуировано 1239 жителей прифронтовых зон. Для сравнения, в среднем с января по июнь Укрзалізниця перевозила около 550 пассажиров, а всего за первое полугодие было эвакуировано 3286 человек.

"К сожалению, фронт продолжает приближаться к мирным городам, поэтому увеличилось количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской области (в три раза по сравнению с июнем) и Запорожской области (почти вдвое)", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Также активно выезжали жители Харьковской, Сумской и Херсонской областей.

В основном среди пассажиров эвакуационных рейсов были люди с инвалидностью, пожилые люди и семьи с детьми.