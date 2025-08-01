Через рух фронту кількість евакуйованих у липні збільшилася вдвічі – Укрзалізниця
У липні Укрзалізниця перевезла в евакуаційних потягах вдвічі більше пасажирів, ніж в середньому за будь-який інший місяць з початку 2025 року. Про це повідомили у компанії.
Назагал у липні було евакуйовано 1239 мешканців прифронтових зон. Для порівняння: в середньому з січня до червня Укрзалізниця перевозила близько 550 пасажирів, а загалом за перше півріччя було евакуйовано 3286 людей.
"На жаль, фронт продовжує рухатись до мирних міст, відтак збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини (втричі, порівнюючи з червнем) та Запоріжжя (майже вдвічі)", – розповіли у пресслужбі перевізника.
Також активно виїжджали мешканці Харківщини, Сумщини та Херсонщини.
Здебільшого серед пасажирів евакуаційних рейсів були люди з інвалідністю, літні люди та родини з дітьми.
- Станом на 24 липня у Херсонській та Донецькій областях розширили зони евакуації. На Донеччині планують вивезти в безпечні місця понад 900 дітей.
- 27 липня з окремих районів Дніпропетровської області, де поблизу ведуться бойові дії, з квітня 2025 року примусово евакуювали близько 1500 дітей.
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