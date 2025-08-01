Через рух фронту кількість евакуйованих у липні збільшилася вдвічі – Укрзалізниця

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У липні Укрзалізниця перевезла в евакуаційних потягах вдвічі більше пасажирів, ніж в середньому за будь-який інший місяць з початку 2025 року. Про це повідомили у компанії.

Назагал у липні було евакуйовано 1239 мешканців прифронтових зон. Для порівняння: в середньому з січня до червня Укрзалізниця перевозила близько 550 пасажирів, а загалом за перше півріччя було евакуйовано 3286 людей.

"На жаль, фронт продовжує рухатись до мирних міст, відтак збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини (втричі, порівнюючи з червнем) та Запоріжжя (майже вдвічі)", – розповіли у пресслужбі перевізника.

Також активно виїжджали мешканці Харківщини, Сумщини та Херсонщини.

Здебільшого серед пасажирів евакуаційних рейсів були люди з інвалідністю, літні люди та родини з дітьми.