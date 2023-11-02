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Из-за потерь "Триумфов" России, вероятно, придется ослабить ПВО в других районах – Лондон

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 11:38
Из-за потерь
ЗРК С-400 Триумф (фото - МО РФ)

Россия, вероятно, потеряла как минимум четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов большой дальности в результате украинских ударов за последнюю неделю, и теперь, возможно, ей придется ослабить свою противовоздушную оборону на определенных направлениях. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

В ведомстве отметили, что 26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что в Луганской области уничтожены три российские пусковые установки SА-21 (ЗРК С-400 "Триумф").

Украинские источники также сообщили о дополнительных потерях российской ПВО в Крыму.

"Россия уже давно отдает приоритет достаточному количеству высокотехнологичных ЗРК большой дальности в качестве ключевого компонента своей военной стратегии. Недавние потери подчеркивают, что российская объединенная система ПВО продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, весьма вероятно, увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов", – прогнозируют в британской разведке.

В Лондоне считают, что существует реальная вероятность того, что по мере замены Россией уничтоженных систем в Украине страна-агрессор ослабит свою ПВО в других районах боевых действий.

  • 25 октября сообщалось об уничтожении российской С-400 под Луганском. Россияне заявляли о прилете ATACMS.
  • В ночь на 30 октября ВСУ успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма. Россияне заявляли о ракетном ударе по полку ПВО в Оленевке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов.

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Оксана Житнюк
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