Через втрати "Тріумфів" Росії, ймовірно, доведеться послабити ППО в інших районах – Лондон

Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів великої дальності внаслідок українських ударів за останній тиждень, і тепер, можливо, їй доведеться послабити свою протиповітряну оборону на певних напрямках. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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У відомстві зазначили, що 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що на Луганщині знищено три російські пускові установки SА-21 (ЗРК С-400 "Тріумф").

Українські джерела також повідомили про додаткові втрати російської ППО у Криму.

"Росія вже давно віддає пріоритет достатній кількості високотехнологічних ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї воєнної стратегії. Нещодавні втрати підкреслюють, що російська об'єднана система ППО продовжує боротися із сучасною високоточною ударною зброєю і, ймовірно, збільшить і без того значне навантаження на системи, що залишились, та операторів", – прогнозують у британській розвідці.

У Лондоні вважають, що існує реальна ймовірність того, що з заміною Росією знищених систем в Україні країна-агресор послабить свою ППО в інших районах бойових дій.

25 жовтня повідомлялося про знищення російської С-400 під Луганськом. Росіяни заявляли про приліт ATACMS.

У ніч проти 30 жовтня ЗСУ успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі Криму. Росіяни заявляли про ракетний удар по полку ППО в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів.

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