Из-за ракетного террора России более 10 млн украинцев сейчас без света – Зеленский

В результате массированных ракетных обстрелов РФ по территории Украины без света сейчас остаются более 10 млн домов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Зеленского, в течение всего дня идет ликвидация последствий очередной ракетной атаки россиян против Украины.

"Снова аварийные отключения света вдобавок к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 млн украинцев без электричества. Больше всего – в Винницкой области, в Одесской, Сумской, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки [электроэнергии]", – сказал президент.

Он также сообщил, что только за первую половину сегодняшнего дня украинским силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять "шахедов" – но, к сожалению, не все из запущенных россиянами.

"Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны. Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов. А к настоящему миру", – добавил Зеленский.

15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Преимущественно россияне били по критической инфраструктуре. Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".

17 ноября Россия снова нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Сообщается о попадании ракет в объекты инфраструктуры в Днепре и Одесской области.

В ДТЭК не исключают, что после последних обстрелов свет будет по два-три часа в день.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.