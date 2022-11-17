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Из-за ракетного террора России более 10 млн украинцев сейчас без света – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 23:31
Из-за ракетного террора России более 10 млн украинцев сейчас без света – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

В результате массированных ракетных обстрелов РФ по территории Украины без света сейчас остаются более 10 млн домов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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По словам Зеленского, в течение всего дня идет ликвидация последствий очередной ракетной атаки россиян против Украины.

"Снова аварийные отключения света вдобавок к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 млн украинцев без электричества. Больше всего – в Винницкой области, в Одесской, Сумской, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки [электроэнергии]", – сказал президент.

Он также сообщил, что только за первую половину сегодняшнего дня украинским силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять "шахедов" – но, к сожалению, не все из запущенных россиянами.

"Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны. Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов. А к настоящему миру", – добавил Зеленский.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ракетный удар электроэнергия электрика
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