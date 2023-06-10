Из-за теракта РФ на Каховской ГЭС просело железнодорожное полотно в Никополе – УЗ

Из-за взорванной россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном, отменены рейсы поездов. Об этом сообщает Укрзализныця.

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"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: только что вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" говорят, что благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий удалось избежать, "пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня".

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничены в Чертомлык.

Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус, заверили в Укрзализныце.

На участке Чортомлык — Кривой Рог предприятие назначило временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

"Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", – сообщили в Укрзализныце.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.

Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины, в котором тот признается, что местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС россияне не спасали, мало того — они забирали у местных плавсредства, чтобы спастись самим.

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