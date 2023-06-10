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Из-за теракта РФ на Каховской ГЭС просело железнодорожное полотно в Никополе – УЗ

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 23:19
Из-за теракта РФ на Каховской ГЭС просело железнодорожное полотно в Никополе – УЗ - Фото
Фото - Укрзалізниця

Из-за взорванной россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном, отменены рейсы поездов. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: только что вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном", – говорится в сообщении.

Из-за теракта РФ на Каховской ГЭС просело железнодорожное полотно в Никополе – УЗ

В "Укрзалізниці" говорят, что благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий удалось избежать, "пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня".

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничены в Чертомлык.

Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус, заверили в Укрзализныце.

На участке Чортомлык — Кривой Рог предприятие назначило временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

"Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", – сообщили в Укрзализныце.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.
  • Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.
  • Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины, в котором тот признается, что местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС россияне не спасали, мало того — они забирали у местных плавсредства, чтобы спастись самим.
Вадим Ребрина
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укрзализныцякаховская гэс
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