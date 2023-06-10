Из-за теракта РФ на Каховской ГЭС просело железнодорожное полотно в Никополе – УЗ
Из-за взорванной россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном, отменены рейсы поездов. Об этом сообщает Укрзализныця.
"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: только что вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном", – говорится в сообщении.
В "Укрзалізниці" говорят, что благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий удалось избежать, "пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня".
Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничены в Чертомлык.
Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус, заверили в Укрзализныце.
На участке Чортомлык — Кривой Рог предприятие назначило временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.
"Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", – сообщили в Укрзализныце.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.
- Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.
- Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины, в котором тот признается, что местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС россияне не спасали, мало того — они забирали у местных плавсредства, чтобы спастись самим.
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