Через теракт РФ на Каховській ГЕС просіло залізничне полотно у Нікополі, скасовано рейси – УЗ

Через підірвану росіянами дамбу Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном, скасовані рейси потягів. Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном", – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці кажуть, що завдяки уважності придніпровських залізничників трагедій не сталося, "приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно три дні".

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежено до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус, запевнили в Укрзалізниці.

На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг підприємство призначило тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", – повідомили в Укрзалізниці.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є катастрофічною.

Перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення телефонної розмови російського окупанта з позицій на півдні України, в якій він зізнається, що місцевих жителів після прориву дамби Каховської ГЕС росіяни не рятували, мало того — вони забирали у місцевих плавзасоби, щоб врятуватися самим.

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