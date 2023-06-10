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Через теракт РФ на Каховській ГЕС просіло залізничне полотно у Нікополі, скасовано рейси – УЗ

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 23:19
Через теракт РФ на Каховській ГЕС просіло залізничне полотно у Нікополі, скасовано рейси – УЗ - Фото
Фото - Укрзалізниця

Через підірвану росіянами дамбу Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном, скасовані рейси потягів. Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном", – йдеться у повідомленні.

Через теракт РФ на Каховській ГЕС просіло залізничне полотно у Нікополі, скасовано рейси – УЗ

В Укрзалізниці кажуть, що завдяки уважності придніпровських залізничників трагедій не сталося, "приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно три дні".

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежено до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус, запевнили в Укрзалізниці.

На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг підприємство призначило тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", – повідомили в Укрзалізниці.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є катастрофічною.
  • Перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. 
  • Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення телефонної розмови російського окупанта з позицій на півдні України, в якій він зізнається, що місцевих жителів після прориву дамби Каховської ГЕС росіяни не рятували, мало того — вони забирали у місцевих плавзасоби, щоб врятуватися самим.
Вадим Ребрина
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укрзалізницякаховська гес
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