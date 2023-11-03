UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из-за удара РФ по Харькову разрушено здание учебного заведения. Мэр показал фото прилета

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 13:10
Из-за удара РФ по Харькову разрушено здание учебного заведения. Мэр показал фото прилета - Фото
Последствия удара по Харькову (Фото: Игорь Терехов)

В результате удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 3 ноября серьезно пострадало здание одного из учебных заведений. Соответствующие снимки опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, коммунальщики снимают контактную сеть, чтобы спасатели могли разобрать завалы, остановлено движение трамвая №27.

Инженерные коммуникации не повреждены, но для устранения трудностей в Основянском районе будет действовать аварийный режим отключения света. 

Другие прилеты пришлись в СТО и общежитие с переселенцами, также повреждены крыши окрестных жилых домов. 

За помощью обратились несколько человек, у них стресс, ранений нет, они получают психологическую помощь. 

  • В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены. 
  • Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов есть попадания по гражданским объектам.
  • По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников
  • Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры. 

Читайте также: В Ивано-Франковской области прилет. Россияне ударили "шахедом" по военному объекту 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХарьковигорь тереховShahed-136дроны-камикадзе

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 