Из-за удара РФ по Харькову разрушено здание учебного заведения. Мэр показал фото прилета
В результате удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 3 ноября серьезно пострадало здание одного из учебных заведений. Соответствующие снимки опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, коммунальщики снимают контактную сеть, чтобы спасатели могли разобрать завалы, остановлено движение трамвая №27.
Инженерные коммуникации не повреждены, но для устранения трудностей в Основянском районе будет действовать аварийный режим отключения света.
Другие прилеты пришлись в СТО и общежитие с переселенцами, также повреждены крыши окрестных жилых домов.
За помощью обратились несколько человек, у них стресс, ранений нет, они получают психологическую помощь.
- В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены.
- Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов есть попадания по гражданским объектам.
- По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников.
- Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры.
Читайте также: В Ивано-Франковской области прилет. Россияне ударили "шахедом" по военному объекту
Комментарии