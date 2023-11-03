Из-за удара РФ по Харькову разрушено здание учебного заведения. Мэр показал фото прилета

В результате удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 3 ноября серьезно пострадало здание одного из учебных заведений. Соответствующие снимки опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, коммунальщики снимают контактную сеть, чтобы спасатели могли разобрать завалы, остановлено движение трамвая №27.

Инженерные коммуникации не повреждены, но для устранения трудностей в Основянском районе будет действовать аварийный режим отключения света.

Другие прилеты пришлись в СТО и общежитие с переселенцами, также повреждены крыши окрестных жилых домов.

За помощью обратились несколько человек, у них стресс, ранений нет, они получают психологическую помощь.

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены.

Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов есть попадания по гражданским объектам.

По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников.

Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры.

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