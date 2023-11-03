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Через удар РФ по Харкову зруйновано будівлю навчального закладу. Мер показав фото прильоту

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03.11.2023, 13:10
Через удар РФ по Харкову зруйновано будівлю навчального закладу. Мер показав фото прильоту - Фото
Наслідки удару по Харкову (Фото: Ігор Терехов)

Внаслідок удару російських окупантів по Харкову в ніч проти 3 листопада серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів. Відповідні знімки опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, комунальники знімають контактну мережу, щоби рятувальники могли розібрати завали, зупинено рух трамвая №27.

Інженерні комунікації не пошкоджені, але для усунення труднощів у Основ'янському районі діятиме аварійний режим відключення світла.

Інші прильоти припали на СТО та гуртожиток з переселенцями, також пошкоджено дахи навколишніх житлових будинків.

За допомогою звернулися кілька осіб, у них стрес, поранень немає, вони одержують психологічну допомогу.

  • У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59. 24 ворожі дрони та ракета були знищені.
  • Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів є влучання по цивільних об'єктах.
  • За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників.
  • На Львівщині зафіксовано п'ять прильотів по об'єкту критичної інфраструктури.

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Дмитро Гриниченко
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