Через удар РФ по Харкову зруйновано будівлю навчального закладу. Мер показав фото прильоту
Внаслідок удару російських окупантів по Харкову в ніч проти 3 листопада серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів. Відповідні знімки опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, комунальники знімають контактну мережу, щоби рятувальники могли розібрати завали, зупинено рух трамвая №27.
Інженерні комунікації не пошкоджені, але для усунення труднощів у Основ'янському районі діятиме аварійний режим відключення світла.
Інші прильоти припали на СТО та гуртожиток з переселенцями, також пошкоджено дахи навколишніх житлових будинків.
За допомогою звернулися кілька осіб, у них стрес, поранень немає, вони одержують психологічну допомогу.
- У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59. 24 ворожі дрони та ракета були знищені.
- Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів є влучання по цивільних об'єктах.
- За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників.
- На Львівщині зафіксовано п'ять прильотів по об'єкту критичної інфраструктури.
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