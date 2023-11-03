На Івано-Франківщині приліт. Росіяни вдарили "шахедом" по військовому об'єкту

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по військовому об'єкту в Івано-Франківській області у ніч проти 3 листопада. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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За її словами, ворог цілив по об'єктах критичної та військової інфраструктури.

Зафіксовано приліт по військовому об'єкту в області.

На місці працювали всі служби, пожежу локалізовано.

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59. 24 ворожі дрони та ракета були знищені. Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів області є влучання по цивільних об'єктах.

За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників. За попередніми даними, постраждалих там також немає. На Львівщині зафіксовано п'ять прильотів по об'єкту критичної інфраструктури.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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