В Ивано-Франковской области прилет. Россияне ударили "шахедом" по военному объекту
Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по военному объекту в Ивано-Франковской области в ночь на 3 ноября. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
На месте работали все службы, пожар локализован.
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены. Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов области есть попадания по гражданским объектам.
По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших там тоже нет. Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
- В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Читайте также: Корпус из фанеры, вместо бака – канистра. Чем опасны "газонокосилки", которыми атакует РФ
Комментарии