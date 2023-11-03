В Ивано-Франковской области прилет. Россияне ударили "шахедом" по военному объекту

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по военному объекту в Ивано-Франковской области в ночь на 3 ноября. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

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По ее словам, враг целился по объектам критической и военной инфраструктуры.

Зафиксирован прилет по военному объекту в области.

На месте работали все службы, пожар локализован.

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены. Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов области есть попадания по гражданским объектам.

По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших там тоже нет. Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры.

В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.

В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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