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В Ивано-Франковской области прилет. Россияне ударили "шахедом" по военному объекту

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:58
В Ивано-Франковской области прилет. Россияне ударили
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по военному объекту в Ивано-Франковской области в ночь на 3 ноября. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, враг целился по объектам критической и военной инфраструктуры.
Зафиксирован прилет по военному объекту в области. 

На месте работали все службы, пожар локализован. 

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены. Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов области есть попадания по гражданским объектам.

По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших там тоже нет. Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры. 

  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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Дмитрий Гриниченко
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войнапвоИвано-Франковская областьсветлана онищуккритическая инфраструктураShahed-136дроны-камикадзе

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