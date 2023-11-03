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Ночной налет "шахедов": пять попаданий по объекту во Львовской области

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:11
Ночной налет
Работа мобильной группы ПВО (Фото - скриншот)

Во время ночной атаки дронов во Львовской области 11 БПЛА сбиты, но при этом было пять попаданий по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Как написал глава ОГА, ПВО уничтожили 11 из 16 вражеских беспилотников.

"К сожалению, есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", — сообщил он.

По данным Козицкого, обошлось без жертв и пострадавших, а пожар на объекте оперативно ликвидировали.

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены.

Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов области есть попадания по гражданским объектам.

По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших там тоже нет.

  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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Сергей Бережной
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БПЛАльвовская областьатака дроновМаксим Козицкий

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