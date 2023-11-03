Ночной налет "шахедов": пять попаданий по объекту во Львовской области
Во время ночной атаки дронов во Львовской области 11 БПЛА сбиты, но при этом было пять попаданий по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Как написал глава ОГА, ПВО уничтожили 11 из 16 вражеских беспилотников.
"К сожалению, есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", — сообщил он.
По данным Козицкого, обошлось без жертв и пострадавших, а пожар на объекте оперативно ликвидировали.
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59. 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены.
Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов области есть попадания по гражданским объектам.
По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших там тоже нет.
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