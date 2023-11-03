Нічний наліт "шахедів": п'ять влучань по об'єкту у Львівській області

Під час нічної атаки дронів у Львівській області 11 БПЛА збито, але було п'ять влучань по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомляє у Telegram голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Як написав голова ОДА, ППО знищили 11 із 16 ворожих безпілотників.

"На жаль, є п'ять влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", – повідомив він.

За даними Козицького, обійшлося без жертв і постраждалих, а пожежу на об'єкті оперативно ліквідували.

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59. 24 ворожі дрони й ракета були знищені.

Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі й в одному з населених пунктів області є влучення по цивільних об'єктах.

За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників. За попередніми даними, постраждалих там також немає.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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