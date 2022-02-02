Из-за угрозы вторжения: Канада переместила 30% военных инструкторов на запад Украины
Канада переместила около 30% своих военных инструкторов, в том числе инструкторов-снайперов, в западные регионы Украины из-за угрозы нового вторжения России. Об этом сказал командующий контингентом, подполковник Люк-Фредерик Гилберт, его цитирует CBC News.
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По словам Гилберта, из 200 канадских инструкторов 60 военнослужащих вывели из пяти мест дислокации – Одессы, поселка Старе Киевской области, Николаева, Десны и Борисполя.
Полковник отметил, что канадцев "перебросили" на новые базы, которые расположены к западу от реки Днепр. Они возобновят обучение в других частях страны.
По данным ресурса, министр обороны Анита Ананд во время визита в Киев сказала, что так решили поступить для безопасности канадских войск.
Канадские солдаты приехали в Украину, чтобы консультировать и обучать украинских военнослужащих. Они делятся опытом по инженерному делу, разминированию, разведке и оказанию первой помощи.
- 18 января 2022 года Global News сообщил, что Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы нового вторжения России.
- В тот же день в Украину приехала глава МИД Канады Мелани Жоли и встретилась со своим коллегой Дмитрием Кулебой. Она заявила, что Канада стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом российского агрессора.
- 20 января сообщалось, что Канада должна продлить операцию военных инструкторов UNIFIER и расширить поддержку Украины в ее рамках.
- 30 января в Украину прилетела министр обороны Канады Анита Ананд.
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