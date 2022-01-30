В Украину прилетела министр обороны Канады. Будет встреча с Резниковым – видео
На фоне угрозы российского вторжения в Украину прилетела министр обороны Канады Анита Ананд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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В ведомстве отметили, что Ананд встретил замминистра обороны Александр Полищук, в ее программу в Киеве включена встреча и с самим министром Алексеем Резниковым.
Визит Ананд происходит на фоне недавнего решения правительства Канады о расширении операции UNIFIER (миссии канадских военных инструкторов в Украине). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что Ананд встретится в Украине с представителями миссии.
Сама Ананд заявила после объявления о расширении UNIFIER отмечала, что будет тесно сотрудничать со своим украинским коллегой партнерами и союзниками, чтобы Канада "продолжала использовать свои сильные стороны для продвижения международного порядка, основанного на правилах".
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- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. После этого в Белом доме заявили, что вторжение РФ может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать, Запад грозит РФ жесткими санкциями в случае вторжения
- В середине января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли "болезненный" пакет сдерживания России.
- Помимо расширения операции UNFIIER, Канада будет предоставлять Украине нелетальное оборудование, разведданные и поддержку в борьбе с кибератаками.
- Также Канада предоставит Украине $120 млн кредита и пересмотрит с ней соглашение о свободной торговле.
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