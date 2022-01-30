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В Украину прилетела министр обороны Канады. Будет встреча с Резниковым – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 16:13
В Украину прилетела министр обороны Канады. Будет встреча с Резниковым – видео - Фото
Анита Ананд в Украине (фото - Минобороны)

На фоне угрозы российского вторжения в Украину прилетела министр обороны Канады Анита Ананд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ведомстве отметили, что Ананд встретил замминистра обороны Александр Полищук, в ее программу в Киеве включена встреча и с самим министром Алексеем Резниковым.

Визит Ананд происходит на фоне недавнего решения правительства Канады о расширении операции UNIFIER (миссии канадских военных инструкторов в Украине). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что Ананд встретится в Украине с представителями миссии.

Сама Ананд заявила после объявления о расширении UNIFIER отмечала, что будет тесно сотрудничать со своим украинским коллегой партнерами и союзниками, чтобы Канада "продолжала использовать свои сильные стороны для продвижения международного порядка, основанного на правилах".

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Марк Сировой
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