В Украину прилетела министр обороны Канады. Будет встреча с Резниковым – видео

На фоне угрозы российского вторжения в Украину прилетела министр обороны Канады Анита Ананд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ведомстве отметили, что Ананд встретил замминистра обороны Александр Полищук, в ее программу в Киеве включена встреча и с самим министром Алексеем Резниковым.

Визит Ананд происходит на фоне недавнего решения правительства Канады о расширении операции UNIFIER (миссии канадских военных инструкторов в Украине). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что Ананд встретится в Украине с представителями миссии.

Сама Ананд заявила после объявления о расширении UNIFIER отмечала, что будет тесно сотрудничать со своим украинским коллегой партнерами и союзниками, чтобы Канада "продолжала использовать свои сильные стороны для продвижения международного порядка, основанного на правилах".

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Марк Сировой

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