Избиение мужчины в Самборе. ГБР: Работников военкомата арестуют без права залога

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян прокомментировала в эфире телемарафона инцидент с избиением мужчины сотрудниками Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Она заявила, что военных поместят под стражу без права на залог, а пострадавший обследуется у врачей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В ближайшее время, я думаю до конца этого дня, будет объявлено подозрение и будет избираться для подозреваемых мера пресечения. Это содержание под стражей без альтернативы внесения залога", – сказала Сапьян.

По ее словам, пострадавший харьковчанин находится на обследовании у врачей.

Отвечая на вопрос, как мужчина оказался в ТЦК во Львовской области, Сапьян отметила, что "он был задержан на границе с Польшей, когда пытался нелегально пересечь границу".

"И соответственно был составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. Но за такое нарушение есть административная ответственность. Человек мог просто выплатить штраф", – подчеркнула советник по коммуникациям ГБР.

После этого мужчину направили в ТЦК. Ему предложили стать на учет, потому что он военнообязанный. В самом ТЦК мужчине советовали пройти военно-врачебную комиссию и служить.

"Сейчас следствием установлено, что он отказался. А то, что мы с вами увидели на видео, становится продолжением тех событий. Но это совсем не оправдывает действий работников ТЦК", – добавила Сапьян.

Ранее ДБР сообщало, что военными, причастными к избиению гражданского, оказались заместитель начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и военнослужащий-водитель этого отдела.

20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области после того, как в сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

В тот же день сотрудники военкомата, причастные к избиению мужчины, были задержаны.

Смотрите также: В Киеве военком угрожал мужчине пистолетом. Полиция проводит проверку.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.