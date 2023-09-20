Побиття чоловіка у Самборі. ДБР: Працівників військкомату арештують без права застави

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян прокоментувала в ефірі телемарафону інцидент із побиттям чоловіка співробітниками Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вона заявила, що військових помістять під варту без права на заставу, а постраждалий обстежується у лікарів.

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"Найближчим часом, я думаю до кінця цього дня, буде оголошена підозра і буде обиратися для підозрюваних запобіжний захід. Це утримання під вартою без альтернативи внесення застави", – сказала Сап'ян.

За її словами, потерпілий харків'янин наразі перебуває на обстеженні у лікарів.

Відповідаючи на запитання, як чоловік опинився у ТЦК Львівської області, Сап'ян зазначила, що "його було затримано на кордоні з Польщею, коли намагався нелегально перетнути кордон".

"І відповідно було складено протокол про порушення правил перетину державного кордону. Але за таке порушення є адміністративна відповідальність. Людина могла просто сплатити штраф", – наголосила радниця з комунікацій ДБР.

Після цього чоловіка направили до ТЦК. Йому запропонували стати на облік, тому що він є військовозобов'язаним. В самому ТЦК чоловіку радили пройти військово-лікарську комісію та йти служити.

"Наразі слідством встановлено, що він відмовився. А те, що ми з вами побачили на відео, стає продовженням тих подій. Але це зовсім не виправдовує дій працівників ТЦК", – додала Сап'ян.

Раніше ДБР повідомляло, що військовими, причетними до побиття цивільного, виявилися заступник начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та військовослужбовець-водій цього відділу.

20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.

Того ж дня співробітників військкомату, причетних до побиття чоловіка, затримали.

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