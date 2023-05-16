Избиение нацгвардейца в Ивано-Франковской области. В ГБР заявили, что офицера будут судить

Будут судить офицера части Национальной гвардии в Ивано-Франковской области, который, по данным правоохранителей, применил силу к подчиненному. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ГБР отмечают, что завершили досудебное расследование "в сжатые сроки" и направили обвинительный акт в суд.

"Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего", – сообщили правоохранители.

В Госбюро указали, что офицера обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

18 апреля 2023 года в сети начало распространяться видео избиение офицером НГУ солдата-срочника в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. По этому факту в Нацгвардии было начато служебное расследование.

В тот же день правоохранители также приступили к расследованию и заявили, что следователям удалось установить и другие факты издевательств офицера над военнослужащими этой части.

20 апреля офицер получил подозрение в превышении служебных полномочий.

24 апреля Ивано-Франковский городской суд избрал ночной домашний арест как меру пресечения для офицера.

Читайте также: В Волынской области обнаружили военного с травмой головы. Он обвиняет офицера в избиении

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.