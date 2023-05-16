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Избиение нацгвардейца в Ивано-Франковской области. В ГБР заявили, что офицера будут судить

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 13:55
Избиение нацгвардейца в Ивано-Франковской области. В ГБР заявили, что офицера будут судить - Фото
Офицер НГУ и работник ГБР (Фото: Госбюро расследований)

Будут судить офицера части Национальной гвардии в Ивано-Франковской области, который, по данным правоохранителей, применил силу к подчиненному. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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В ГБР отмечают, что завершили досудебное расследование "в сжатые сроки" и направили обвинительный акт в суд.

"Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего", – сообщили правоохранители.

В Госбюро указали, что офицера обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

  • 18 апреля 2023 года в сети начало распространяться видео избиение офицером НГУ солдата-срочника в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. По этому факту в Нацгвардии было начато служебное расследование.
  • В тот же день правоохранители также приступили к расследованию и заявили, что следователям удалось установить и другие факты издевательств офицера над военнослужащими этой части.
  • 20 апреля офицер получил подозрение в превышении служебных полномочий.
  • 24 апреля Ивано-Франковский городской суд избрал ночной домашний арест как меру пресечения для офицера.

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Олег Васькив
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