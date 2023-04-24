Избиение срочника Нацгвардии. Офицера отправили под ночной домашний арест

Сегодня, 24 апреля, Ивано-Франковский городской суд избрал ночной домашний арест мерой пресечения для офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который ругал и избивал подчиненного. Об этом сообщает Суспильне.

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Как отмечается, работники Госбюро расследований направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения – содержанию под стражей с возможностью внесения залога в 800 000 грн.

Суд решил отправить офицера под ночной домашний арест.

Как сообщается, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона будет обжаловать решение суда и будет требовать арест с возможностью залога.

Напомним, что в Ивано-Франковской области действует комендантский час с 00:00 до 05:00.

18 апреля в Сети начало распространяться видео избиения офицером Национальной гвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. По этому факту в НГУ начали служебное расследование.

В тот же день правоохранители тоже начали расследование и заявили, что следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

20 апреля офицер получил подозрение в превышении служебных полномочий.

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Наталія Медведєва

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