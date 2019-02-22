"Избирательная пирамида": Депутат Богдан ответил на обвинения

Руслан Богдан (фото - facebook.com/brd.deputat)

Народный депутат из фракции Батькивщина Руслан Богдан назвал обвинения в свой адрес в организации массового подкупа избирателей попыткой действующей власти дискредитировать Батькивщину и ее лидера, кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Об этом Богдан заявил в эфире одного из региональных телеканалов, сообщает пресс-служба партии.

Депутат "назвал массовые обвинения в адрес Батькивщины в нарушении избирательного законодательства признаком агонии действующей власти, которая нелепыми и грубыми методами пытается дискредитировать политсилу и лидера электоральных симпатий Юлию Тимошенко".

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"Раньше я уже переживал обвинения в таких вещах, которые даже трудно представить, но со временем все это было признано безосновательным. Теперь такая же ситуация", - сказал Богдан.

По его словам, "власть обнародует нелепые обвинения, придуманные на скорую руку, через своих карманных депутатов и карманные СМИ".

Вчера на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Руководил "пирамидой" якобы один из народных депутатов. Кононенко отказался назвать фамилию депутата.

Однако позже спецслужба опубликовала материалы этого дела, в которых фигурирует имя Руслана Богдана. Человек с таким же именем является депутатом Рады из фракции Батькивщина.