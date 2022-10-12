UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Изменили график. Три системы ПВО IRIS-T поставят в Украину в следующем году – Ламбрехт

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 21:15
Изменили график. Три системы ПВО IRIS-T поставят в Украину в следующем году – Ламбрехт - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото: EPA)

В Украину прибыла первая система противовоздушной обороны IRIS-T, обещанная Германией Киеву, еще три таких системы будут поставлены в следующем году. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт 12 октября, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это очень важная поддержка для Украины в борьбе с ракетными ударами, против террора, которому подвергается население", – сказала Ламбрехт в Брюсселе перед встречей с коллегами из НАТО.

Глава Минобороны Германии заявила, что оставшиеся три системы IRIS-T из четырех, которые планируют поставить в Украину, передадут в 2023 году

"Это одна система, за которой в следующем году последуют еще три системы", – сказала Ламбрехт.

Читайте также: Предварительные итоги Рамштайн-6: Союзники быстро дают ПВО и боеприпасы для наступления

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия пво военная помощь Кристин Ламбрехт IRIS-T
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 