Изменили график. Три системы ПВО IRIS-T поставят в Украину в следующем году – Ламбрехт

В Украину прибыла первая система противовоздушной обороны IRIS-T, обещанная Германией Киеву, еще три таких системы будут поставлены в следующем году. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт 12 октября, передает Reuters.

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"Это очень важная поддержка для Украины в борьбе с ракетными ударами, против террора, которому подвергается население", – сказала Ламбрехт в Брюсселе перед встречей с коллегами из НАТО.

Глава Минобороны Германии заявила, что оставшиеся три системы IRIS-T из четырех, которые планируют поставить в Украину, передадут в 2023 году

"Это одна система, за которой в следующем году последуют еще три системы", – сказала Ламбрехт.

12 сентября посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине в этом году две системы противовоздушной обороны IRIS-T, а еще две — в 2023-м.

11 октября стало известно, что Германия передала Украине первую из четырех систем IRIS-T.

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Наталія Медведєва

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