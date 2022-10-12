Изменили график. Три системы ПВО IRIS-T поставят в Украину в следующем году – Ламбрехт
В Украину прибыла первая система противовоздушной обороны IRIS-T, обещанная Германией Киеву, еще три таких системы будут поставлены в следующем году. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт 12 октября, передает Reuters.
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"Это очень важная поддержка для Украины в борьбе с ракетными ударами, против террора, которому подвергается население", – сказала Ламбрехт в Брюсселе перед встречей с коллегами из НАТО.
Глава Минобороны Германии заявила, что оставшиеся три системы IRIS-T из четырех, которые планируют поставить в Украину, передадут в 2023 году
"Это одна система, за которой в следующем году последуют еще три системы", – сказала Ламбрехт.
- 12 сентября посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине в этом году две системы противовоздушной обороны IRIS-T, а еще две — в 2023-м.
- 11 октября стало известно, что Германия передала Украине первую из четырех систем IRIS-T.
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