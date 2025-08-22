Израиль хочет начать немедленные переговоры с ХАМАС об освобождении всех заложников

Начальник Генерального штаба бригады "Кфир" (Фото: www.idf.il)

Израиль намерен возобновить переговоры с террористической организацией ХАМАС об освобождении всех заложников. В то же время страна продолжит наступление на город Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, страна находится на этапе "решающей победы". 21 августа Нетаньяху прибыл в дивизию Газа, чтобы одобрить планы армии по взятию города под контроль.

"В то же время я поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех наших заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля. Эти две вещи – поражение ХАМАС и освобождение всех наших заложников – идут рука об руку", – сказал он.

Начальник Генерального штаба бригады "Кфир" генерал-лейтенант Эяль Замир 21 августа заявил, что войска ЦАХАЛ уже действуют на окраинах Газы, а позже к ним присоединяться дополнительные силы.

"Нашими задачами остаются освобождение заложников и разгром ХАМАС, и мы не успокоимся и не остановимся, пока не выполним их. Выполнение этих задач жизненно важно для нашего будущего и наших общественных ценностей", – сказал он.