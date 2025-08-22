Ізраїль хоче почати негайні переговори з ХАМАС про звільнення всіх заручників

Начальник Генерального штабу бригади "Кфір" (Фото: www.idf.il)

Ізраїль має намір відновити переговори з терористичною організацією ХАМАС про звільнення всіх заручників. Водночас країна продовжить наступ на місто Газа, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає The Times of Israel.

За його словами, країна перебуває на етапі "вирішальної перемоги". 21 серпня Нетаньягу прибув у дивізію Газа, щоб схвалити плани армії щодо взяття міста під контроль.

"Водночас я доручив почати негайні переговори про звільнення всіх наших заручників і припинення війни на умовах, прийнятних для Ізраїлю. Ці дві речі – поразка ХАМАС і звільнення всіх наших заручників – ідуть пліч-о-пліч", – сказав він.

Начальник Генерального штабу бригади "Кфір" генерал-лейтенант Еяль Замір 21 серпня заявив, що війська ЦАХАЛ уже діють на околицях Гази, а пізніше до них приєднаються додаткові сили.

"Нашими завданнями залишаються звільнення заручників і розгром ХАМАС, і ми не заспокоїмося і не зупинимося, поки не виконаємо їх. Виконання цих завдань життєво важливе для нашого майбутнього і наших суспільних цінностей", – сказав він.