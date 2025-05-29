Израиль объявил о новой застройке Западного берега реки Иордан

Израильский военный на Западном берегу реки Иордан (Фото: ALAA BADARNEH/EPA)

Правительство Израиля одобрило создание 22 новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Решение раскритиковало международное сообщество и израильские правозащитные группы. Об этом сообщают Reuters и BBC.

Согласно заявлению израильского правительства, решение о расширении застройки будет способствовать "восстановлению поселений в северной Самарии [северная часть Западного берега] и укреплению восточной оси государства Израиль".

Израильские власти не сообщили о точном месте постройки новых поселений, но, по данным BBC, они будут расположены по всей длине и ширине Западного берега.

Как отмечает медиа, часть из объявленных новых поселений на самом деле уже существует и они будут легализованы. Но по меньшей мере девять поселений будут совершенно новыми.

Выступающая против застройки израильская организация Peace Now назвала планы власти "самым масштабным шагом такого рода" за более 30 лет и предупредила, что это "кардинально изменит Западный берег и еще больше усилит оккупацию".

Поддерживаемая Западом Палестинская администрация, осуществляющая ограниченное правление на Западном берегу реки Иордан, осудила решение Израиля и назвала новую застройку "препятствием созданию Палестинского государства".

По данным Reuters, большинство стран Запада также осудили запланированное расширение.

"Поселения незаконны в соответствии с международным правом, они еще больше угрожают двухгосударственному урегулированию и не защищают Израиль", – заявил министр Великобритании по делам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер.

Великобритания, Франция и Канада уже предупредили Израиль, что они могут ввести целевые санкции, если Израиль продолжит расширять поселения на Западном берегу реки Иордан.

С момента оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима во время ближневосточной войны 1967 года Израиль построил около 160 поселений, в которых проживает около 700 000 евреев. По оценкам, рядом с ними проживает около 3,3 млн палестинцев.