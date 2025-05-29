Ізраїль оголосив про нову забудову Західного берега річки Йордан

Ізраїльській військовий на Західному березі річки Йордан (Фото: ALAA BADARNEH/EPA)

Уряд Ізраїлю схвалив створення 22 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан. Рішення розкритикувала міжнародна спільнота та ізраїльські правозахисні групи. Про це повідомляють Reuters та BBC.

Згідно із заявою ізраїльського уряду, рішення про розширення забудови сприятиме "відновленню поселень у північній Самарії [північна частина Західного берега] та зміцненню східної осі держави Ізраїль".

Ізраїльська влада не повідомила про точне місце побудови нових поселень, але, за даними BBC, вони будуть розташовані на всій довжині та ширині Західного берега.

Як зазначає медіа, частина з оголошених нових поселень насправді вже існує, і їх буде легалізовано. Але щонайменше дев'ять поселень будуть абсолютно новими.

Ізраїльська організація Peace Now, яка виступає проти забудови, назвала плани влади "наймасштабнішим кроком такого роду" за понад 30 років і попередила, що це "кардинально змінить Західний берег і ще більше посилить окупацію".

Підтримувана Заходом Палестинська адміністрація, яка здійснює обмежене правління на Західному березі річки Йордан, засудила рішення Ізраїлю і назвала нову забудову "перешкодою для створення Палестинської держави".

За даними Reuters, більшість країн Заходу також засудили заплановане розширення.

"Поселення є незаконними згідно з міжнародним правом, вони ще більше загрожують дводержавному врегулюванню та не захищають Ізраїль", – заявив міністр Великої Британії у справах Близького Сходу Геміш Фалконер.

Велика Британія, Франція та Канада вже попередили Ізраїль, що вони можуть запровадити цільові санкції, якщо Ізраїль продовжить розширювати поселення на Західному березі річки Йордан.

З моменту окупації Західного берега та Східного Єрусалиму під час близькосхідної війни 1967 року Ізраїль збудував близько 160 поселень, в яких проживає близько 700 000 євреїв. За оцінками, поруч із ними проживає близько 3,3 млн палестинців.